Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,91
Економія при броні: -0,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,46
Економія при броні: -0,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
6,75
Економія при броні: -0,43 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
6.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,68
Економія при броні: -0,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,34
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,86
Економія при броні: -0,34 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
9.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,44
Економія при броні: -1,19 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,13
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
94.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шахтарське, вул. Стуса Василя, 13
106.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,14
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
123.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,43
Економія при броні: -0,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
126.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,02
Економія при броні: -0,50 грн