Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,05
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,62
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,64
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,48
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,00
Економія при броні: -0,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,52
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,93
Економія при броні: -0,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
12,35
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,02
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,59
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,76
Економія при броні: -0,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,02
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,29
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,43
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,69
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
30.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,17
Економія при броні: -0,49 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
49.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,71
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Шевченка Тараса, 12
51.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
92.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
98.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,13
Економія при броні: -0,55 грн