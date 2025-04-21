Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Вінниця
Техмедсервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
1.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 12
53.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
115.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,27
Економія при броні: -0,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
136.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,31
Економія при броні: -0,52 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
149.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,51
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
161.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
184.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
188.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
189.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
189.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
190.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
191.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шалімова Академіка, 44/10
191.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
191.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
191.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
192.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
192.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
Економія при броні: -2,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
194.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
194.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн