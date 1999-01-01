Київ
Ємності для збору калу

ємності для збору калу нестерильні

Медичні вироби

19Лабораторне обладнання

Ємності для збору калу
ємності для збору калу нестерильні
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ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нестерильна для забору кала №1
Гемопласт
від 5,70 грн
в 7 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою 30 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 7,00 грн
в 5 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ
КОНТЕЙНЕР ЛАБОРАТОРНИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ КАЛУ
25 мл №1
Спецтехоснастка
від 4,00 грн
в 1 аптеці
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