Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
5.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,52
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, шосе Салтівське, 266
8.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пролісне, вул. Свободи, 18
57.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Скороходове, вул. Миру, 7-Б
87.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
125.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
137.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,97
Економія при броні: -0,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Охтирська, 18
141.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,52
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 23
145.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,50
Економія при броні: -0,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шахтарське, вул. Стуса Василя, 13
183.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,14
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
196.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
247.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
6,71
Економія при броні: -0,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
251.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
252.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,57
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.