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Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Чернігів
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Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
4,00
грн
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
118.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 32-Б
119.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Богатирська, 30
120.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кубанської України, 26
121.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
6,00
Економія при броні:
-1,00 грн
5,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
121.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
122.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Мілютенка, 34
122.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
122.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
122.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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