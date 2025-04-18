Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,00
Економія при броні: -4,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
4.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні: -3,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
5.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
5.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
6.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 61
6.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
6.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
7.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
7.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
7.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
7.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
7.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.