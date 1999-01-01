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Ємності для збору калу
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Ємності для збору калу
ємності для збору калу стерильні
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Контейнер для забору калу +103®
Стерильний 30 мл з ложкою-шпателем №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
5,00
грн
в 313 аптеках інших міст
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Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (калу) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
30 мл №1
Екобинт
від
7,90
грн
в 200 аптеках
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Ємність для забору калу "Angelmed"
30 мл стерильн. №1
Екобинт
від
7,76
грн
в 160 аптеках
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Ємкість для калу стерильна тм Моя Аптечка
30 мл №1
Екобинт
від
7,50
грн
в 145 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою 30 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
5,31
грн
в 57 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА
30 мл №1
Виктер плюс
від
4,50
грн
в 54 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH
30 мл №1
Екобинт
від
3,80
грн
в 49 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B
Стерильний, одноразовий 30 мл з ложкою №1
Долфі-Україна
від
5,72
грн
в 40 аптеках
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Контейнер для забору калу стерильний Teta®
30 мл №1
Склоприлад
від
4,80
грн
в 27 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗБОРУ КАЛУ FEC-BOX® NEW (З PP, З КРИШКОЮ, БЕЗ ЕТИКЕТКИ)
60 мл стерильн. №1
Plasti Lab
від
9,71
грн
в 21 аптеці інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
30 мл стерильн. №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
2,30
грн
в 14 аптеках інших міст
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Контейнер для калу MP Medplast
Стерильний 30 мл №1
Екобинт
від
6,40
грн
в 13 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм TETA
30 мл №1
Екобинт
від
5,33
грн
в 9 аптеках
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Ємність для забору калу Tiramed
Стерильн. №1
Гемопласт
від
11,50
грн
в 8 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ "ВОЛЕС"
Стерильний 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD
від
3,70
грн
в 7 аптеках інших міст
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Ємність для забору калу тм OK Pharma
30 мл стерильн. №1
Екобинт
від
5,91
грн
в 5 аптеках інших міст
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Ємність для калу
30 мл стерильн. №1
Склоприлад
від
5,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою індивідуальна упаковка 30 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
4,22
грн
в 4 аптеках інших міст
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Контейнер для калу MP Medplast
Стерильний, одноразовий 30 мл з ложкою №1
Ханчжоу Роллмед
від
6,00
грн
в 3 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED
30 мл стерильн. №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
від
5,90
грн
в 3 аптеках інших міст
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Форма випуску
PP, з кришкою
SBP30-S
SBP60-S
стер., одноразов.
стерил.
Пакування
30 мл
60 мл
блістер
стерил., інд. уп. 60 мл
уп.інд. 30 мл
уп.інд. 60 мл
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Виробник
Changzhou Medical Appliances General Factory
F.L. MEDICAL s.r.l.
GBI&CLC OU
Hangzhou Rollmed
Jiangsu Suyun Medical Materials
Plasti Lab
Premium Plastics
Zhejiang Gongdong Medical Technology
Ігар
Виктер плюс
Гемопласт
Екобинт
Калина Медична Виробнича Компанія
Литопласт-Мед
Склоприлад
Фарммаш
Экобинт
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