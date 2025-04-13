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Милиці
МИЛИЦІ
8 препаратів
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МИЛИЦІ
Gm925l №1
Foshan Dongfang
від
487,45
грн
в 36 аптеках
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МИЛИЦІ
Gm925m №1
Foshan Dongfang
від
445,40
грн
в 20 аптеках
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МИЛИЦІ
Gm937l №1
Foshan Dongfang
від
513,00
грн
в 16 аптеках
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МИЛИЦІ
Gm923l №1
Foshan Dongfang
від
520,02
грн
в 11 аптеках
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МИЛИЦІ
Gm935l №1
Foshan Dongfang
від
278,20
грн
в 1 аптеці
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МИЛИЦІ
Gm935l №2
Foshan Dongfang
Немає в наявності
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МИЛИЦІ
Gm925l №2
Foshan Dongfang
Немає в наявності
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МИЛИЦІ
Gm935m №1
Foshan Dongfang
Немає в наявності
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Форма випуску
GM923L
GM925L
GM925M
GM935L
GM935M
GM937L
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Ціни в
Київ
від
278,20
грн
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Характеристики
Виробник
Foshan Dongfang
Форма випуску
Gm925l
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Милиці
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