Київ
Про товар
Ціни
МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 50 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
738,53
Економія при броні:
-42,13 грн
696,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
824,92
Економія при броні:
-38,87 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
582,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
748,12
Економія при броні:
-51,72 грн
696,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
637,26
Економія при броні:
-25,33 грн
611,93
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
737,55
Економія при броні:
-41,15 грн
696,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
741,33
Економія при броні:
-44,93 грн
696,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
654,98
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
588,39
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
588,39
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
654,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
735,73
Економія при броні:
-39,33 грн
696,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
582,05
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
815,83
Економія при броні:
-29,78 грн
786,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
65.5 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
588,39
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
83.5 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню