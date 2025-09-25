Київ
МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
552,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
587,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 61
5.7 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
654,98
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
588,39
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
6.3 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
671,40
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
676,70
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92
10.7 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
582,05
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
545,30
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
654,98
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
12.7 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
552,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
12.7 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
552,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
586,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
13.2 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
646,50
грн
Забронювати
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
14.3 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
552,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
622,80
грн
Забронювати
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 30
1.9 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
1.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
2.8 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Соборна, 6
3.2 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
8.1 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
