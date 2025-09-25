Київ
Про товар
Ціни
МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 81 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
747,13
Економія при броні:
-28,74 грн
718,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
834,91
Економія при броні:
-56,92 грн
777,99
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
МИЛИЦІ GM935L №1
Foshan Dongfang
360,40
Економія при броні:
-17,10 грн
343,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
824,04
Економія при броні:
-46,05 грн
777,99
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
806,76
Економія при броні:
-28,77 грн
777,99
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
845,77
Економія при броні:
-28,97 грн
816,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
731,46
Економія при броні:
-39,04 грн
692,42
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
5.7 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
875,98
Економія при броні:
-59,18 грн
816,80
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
866,38
Економія при броні:
-49,58 грн
816,80
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
856,03
Економія при броні:
-39,23 грн
816,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
8.2 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
764,53
Економія при броні:
-46,14 грн
718,39
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
747,78
Економія при броні:
-29,39 грн
718,39
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
809,74
Економія при броні:
-31,75 грн
777,99
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
605,64
Економія при броні:
-28,54 грн
577,10
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
МИЛИЦІ GM935L №1
Foshan Dongfang
340,87
Економія при броні:
-17,95 грн
322,92
грн
Забронювати
В містах поряд
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самар, вул. Білої Зіни, 2
28.9 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
657,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самар, вул. Гідності, 36
29.1 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
628,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самар, вул. Гетьманська, 38
29.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню