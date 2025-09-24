Київ
МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
715,29
Економія при броні:
-45,75 грн
669,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
669,93
Економія при броні:
-32,23 грн
637,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
802,83
Економія при броні:
-46,73 грн
756,10
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
808,00
Економія при броні:
-51,90 грн
756,10
грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
598,30
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
695,11
Економія при броні:
-25,57 грн
669,54
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
6.2 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 94-А
6.6 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Винники, вул. Галицька, 18
8.8 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
684,09
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Зимна Вода, вул. Миру, 39-А
10.0 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городок, вул. Перемишльська, 5-Г
27.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
647,63
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 16
29.9 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Комарно, вул. Січових Стрільців, 1
33.3 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
33.5 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
581,78
грн
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
647,63
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
42.1 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
624,16
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Грушевського Михайла, 4
63.3 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
581,78
грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золочів, вул. Кривоноса, 2-Б
63.7 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
