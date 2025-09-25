Київ
Про товар
Ціни
МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 15 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
827,84
Економія при броні:
-41,79 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
836,85
Економія при броні:
-50,80 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
828,79
Економія при броні:
-42,74 грн
786,05
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
822,07
Економія при броні:
-36,02 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
820,26
Економія при броні:
-34,21 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
823,89
Економія при броні:
-37,84 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
829,58
Економія при броні:
-43,53 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
577,00
Економія при броні:
-28,85 грн
548,15
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
657,00
Економія при броні:
-32,85 грн
624,15
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
829,03
Економія при броні:
-42,98 грн
786,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
557,47
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
582,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
654,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
835,27
Економія при броні:
-49,22 грн
786,05
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
611,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
695,78
Економія при броні:
-26,24 грн
669,54
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
815,52
Економія при броні:
-29,47 грн
786,05
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
4.7 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
827,53
Економія при броні:
-41,48 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
831,24
Економія при броні:
-45,19 грн
786,05
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 51
6.1 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню