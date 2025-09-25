Київ
МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
567,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
743,95
Економія при броні:
-25,56 грн
718,39
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
681,64
Економія при броні:
-41,54 грн
640,10
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
751,46
Економія при броні:
-33,07 грн
718,39
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
820,29
Економія при броні:
-42,30 грн
777,99
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
667,94
Економія при броні:
-27,84 грн
640,10
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
723,49
Економія при броні:
-27,09 грн
696,40
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
782,25
Економія при броні:
-33,12 грн
749,13
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
601,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
567,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
8.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
830,22
Економія при броні:
-52,23 грн
777,99
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
8.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
833,90
Економія при броні:
-55,91 грн
777,99
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
562,00
грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
9.2 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
753,55
Економія при броні:
-35,16 грн
718,39
грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
9.4 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
657,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
744,60
Економія при броні:
-26,21 грн
718,39
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
536,40
Економія при броні:
-35,02 грн
501,38
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
11.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
834,37
Економія при броні:
-56,38 грн
777,99
грн
