Доступно в 26 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
878,00
Економія при броні:
-203,37 грн
674,63
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
806,63
Економія при броні:
-50,53 грн
756,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
691,52
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
528,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
5.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
5.7 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
5.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
654,98
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
6.9 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
566,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
6.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
799,57
Економія при броні:
-50,44 грн
749,13
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
7.0 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
588,39
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
785,41
Економія при броні:
-36,28 грн
749,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
7.2 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
721,65
Економія при броні:
-26,35 грн
695,30
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 28
7.3 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
567,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
7.3 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
557,47
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 19
7.4 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
588,39
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.4 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
567,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
7.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
691,52
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 26
7.5 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
7.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
