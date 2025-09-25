Київ
Про товар
Ціни
МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 50 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
696,72
Економія при броні:
-27,18 грн
669,54
грн
Забронювати
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
677,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
440,40
грн
Забронювати
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
844,75
Економія при броні:
-58,70 грн
786,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
693,09
Економія при броні:
-23,55 грн
669,54
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
600,00
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
44.9 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
557,47
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
582,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
48.7 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
588,39
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
610,00
грн
Забронювати
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
56.0 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
582,05
грн
Забронювати
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 103
57.3 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
582,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, вул. Хіміків, 22/3
75.1 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
698,94
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
75.3 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
621,30
грн
Забронювати
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
660,20
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Одеська, 21/2-Б
84.8 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
631,24
грн
Забронювати
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
552,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
98.6 км
МИЛИЦІ GM925L №1
Foshan Dongfang
646,50
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
98.8 км
МИЛИЦІ GM937L №1
Foshan Dongfang
552,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
МИЛИЦІ GM925M №1
Foshan Dongfang
586,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
99.0 км
МИЛИЦІ GM923L №1
Foshan Dongfang
552,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню