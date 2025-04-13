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канюлі інфузійні
Канюля Венфлон-2
3 препарати
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від
21,38
грн
в 10 аптеках
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від
25,17
грн
в 5 аптеках
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від
22,19
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
G18 (1,2 х 32 мм)
G20 (1,0 х 32 мм)
G22 (0,8 х 25 мм)
Ціни в
Київ
від
21,38
грн
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Характеристики
Виробник
ВОГТ МЕДІКАЛ
Форма випуску
G22 (0,8 х 25 мм)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
канюлі інфузійні
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