канюлі інфузійні

Канюля Венфлон-2

3 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від 21,38 грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від 25,17 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від 22,19 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Ціни в Київ
від 21,38 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
ВОГТ МЕДІКАЛ
Форма випуску
G22 (0,8 х 25 мм)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби