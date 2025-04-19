Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,47
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
24,51
Економія при броні: -1,18 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
112.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
23,88
Економія при броні: -0,99 грн
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,07
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
114.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,17
Економія при броні: -1,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болград, просп. Соборний, 140-Б
183.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,24
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
24,25
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
251.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,54
Економія при броні: -1,06 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
252.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
252.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
24,80
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
269.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
21,33
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
288.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,00
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
300.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,81
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
304.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,51
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
304.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
32,51
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
305.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,56
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
305.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
33,18
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
305.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
33,64
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
305.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
33,62
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
328.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,36
Економія при броні: -1,61 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
342.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
36,16
Економія при броні: -0,26 грн