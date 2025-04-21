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Канюля Венфлон-2
Канюля Венфлон-2
Вінниця
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
35,96
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
77.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
33,67
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
111.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
115.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,99
Економія при броні:
-1,37 грн
25,62
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
125.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,72
Економія при броні:
-1,40 грн
25,32
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
139.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
21,66
Економія при броні:
-1,46 грн
20,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
167.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,21
Економія при броні:
-1,58 грн
23,63
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
180.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,41
Економія при броні:
-1,24 грн
25,17
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 125-А
190.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
23,13
Економія при броні:
-0,94 грн
22,19
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Святошинська, 1
191.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,93
Економія при броні:
-1,76 грн
25,17
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
194.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
30,27
Економія при броні:
-1,27 грн
29,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
195.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
32,39
Економія при броні:
-1,54 грн
30,85
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
196.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,20
Економія при броні:
-13,14 грн
26,06
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
197.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
36,90
Економія при броні:
-12,38 грн
24,52
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
198.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,08
Економія при броні:
-1,47 грн
27,61
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
199.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
30,37
Економія при броні:
-1,91 грн
28,46
грн
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
30,69
Економія при броні:
-1,93 грн
28,76
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
199.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,20
Економія при броні:
-9,82 грн
21,38
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
200.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,20
Економія при броні:
-13,14 грн
26,06
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
201.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
36,90
Економія при броні:
-12,38 грн
24,52
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
201.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,83
Економія при броні:
-2,08 грн
27,75
грн
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