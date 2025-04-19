Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,26
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,35
Економія при броні: -1,91 грн
В містах поряд
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
64.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,40
Економія при броні: -0,23 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Коссака, 5
64.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
78.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 1-А
100.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
111.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
141.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,45
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ковель, бульв. Лесі Українки, 33
161.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,79
Економія при броні: -1,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
164.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
36,02
Економія при броні: -0,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
180.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
24,18
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
181.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
24,81
Економія при броні: -1,48 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Стефаника, 17-Б/3
182.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
33,79
Економія при броні: -0,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
184.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,95
Економія при броні: -1,02 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старий Косів, вул. Лесі Українки, 12
186.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
35,78
Економія при броні: -0,35 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
200.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 105
222.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
230.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,59
Економія при броні: -1,27 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
254.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
33,59
Економія при броні: -0,32 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
309.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ