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Канюлі

канюлі інфузійні

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Канюлі
канюлі інфузійні
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
22g (0,9 х 25 мм) №1
Юрія-Фарм
від 35,30 грн
в 58 аптеках
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
24g (0,7 х 19 мм) №1
Юрія-Фарм
від 38,40 грн
в 57 аптеках
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
20g (1,1 x 32 мм) №1
Юрія-Фарм
від 38,40 грн
в 52 аптеках
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
18g (1,3 х 32 мм) №1
Юрія-Фарм
від 44,60 грн
в 47 аптеках
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
26g (0,6 x 19 мм) №1
Юрія-Фарм
від 38,40 грн
в 37 аптеках
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
18g (1,3 х 45 мм) №1
Юрія-Фарм
від 67,64 грн
в 20 аптеках
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від 21,38 грн
в 9 аптеках
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
16g (1,7 x 45 мм) №1
Юрія-Фарм
від 36,40 грн
в 5 аптеках інших міст
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від 22,19 грн
в 3 аптеках
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від 27,61 грн
в 3 аптеках
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС
18g 1,3x32 мм №1
Юрія-Фарм
від 104,38 грн
в 1 аптеці
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КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
17g (1,5 х 45 мм) №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
14g (2,1 х 45 мм) №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
18g 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
20g 1,1x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
22g 0,9x25 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
24g 0,7x19 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
Немає в наявності
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