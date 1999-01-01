Київ
Канюлі
канюлі інфузійні
Медичні вироби
07
Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Канюлі
канюлі інфузійні
Сортування:
По популярності
Фільтр
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
22g (0,9 х 25 мм) №1
Юрія-Фарм
від
35,30
грн
в 58 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
24g (0,7 х 19 мм) №1
Юрія-Фарм
від
38,40
грн
в 57 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
20g (1,1 x 32 мм) №1
Юрія-Фарм
від
38,40
грн
в 52 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
18g (1,3 х 32 мм) №1
Юрія-Фарм
від
44,60
грн
в 47 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
26g (0,6 x 19 мм) №1
Юрія-Фарм
від
38,40
грн
в 37 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
18g (1,3 х 45 мм) №1
Юрія-Фарм
від
67,64
грн
в 20 аптеках
Знайти в аптеках
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від
21,38
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
16g (1,7 x 45 мм) №1
Юрія-Фарм
від
36,40
грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від
22,19
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2
G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
від
27,61
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ Ю-ФЛЕКС
18g 1,3x32 мм №1
Юрія-Фарм
від
104,38
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
17g (1,5 х 45 мм) №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ПЛЮС
14g (2,1 х 45 мм) №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
18g 1,3x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
20g 1,1x32 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
22g 0,9x25 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ІНФУЗІЙНА ВЕНОПОРТ ЮФ
24g 0,7x19 мм №1
Jiangsu Changkang Medical Technology Co., Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
14G (2,1 х 45 мм)
16G (1,7 x 45 мм)
17G (1,5 х 45 мм)
18G (1,3 х 32 мм)
18G (1,3 х 45 мм)
18G 1,3x32 мм
20G (1,1 x 32 мм)
20G 1,1x32 мм
22G (0,9 х 25 мм)
22G 0,9x25 мм
24G (0,7 х 19 мм)
24G 0,7x19 мм
26G (0,6 x 19 мм)
G18 (1,2 х 32 мм)
G20 (1,0 х 32 мм)
G22 (0,8 х 25 мм)
Показати всі
Виробник
Jiangsu Changkang Medical Technology
VOGT MEDICAL
Юрія-Фарм
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню