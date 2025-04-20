Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
32,19
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
33,52
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,35
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,55
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,98
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,96
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,03
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,08
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,24
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
21,29
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,29
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,52
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,26
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,46
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
9.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,37
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
23,95
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,09
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,69
Економія при броні: -1,50 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,93
Економія при броні: -1,46 грн