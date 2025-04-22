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Канюля Венфлон-2
Канюля Венфлон-2
Чернігів
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,76
Економія при броні:
-1,16 грн
30,60
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,20
Економія при броні:
-13,14 грн
26,06
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
122.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
36,90
Економія при броні:
-12,38 грн
24,52
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
124.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,20
Економія при броні:
-4,48 грн
26,72
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
125.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,08
Економія при броні:
-1,47 грн
27,61
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
126.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,84
Економія при броні:
-1,67 грн
26,17
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
126.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,20
Економія при броні:
-9,82 грн
21,38
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
126.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,10
Економія при броні:
-12,38 грн
26,72
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
126.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
30,00
Економія при броні:
-1,54 грн
28,46
грн
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ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
30,31
Економія при броні:
-1,55 грн
28,76
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 121
128.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
38,80
Економія при броні:
-11,26 грн
27,54
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
128.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,20
Економія при броні:
-13,14 грн
26,06
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
128.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
36,90
Економія при броні:
-12,38 грн
24,52
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
129.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,20
Економія при броні:
-13,14 грн
26,06
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
130.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,06
Економія при броні:
-2,06 грн
29,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
131.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
32,39
Економія при броні:
-1,54 грн
30,85
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 1
131.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,75
Економія при броні:
-1,58 грн
25,17
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 125-А
133.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
23,48
Економія при броні:
-1,29 грн
22,19
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
161.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,21
Економія при броні:
-1,58 грн
23,63
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
184.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
21,66
Економія при броні:
-1,46 грн
20,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
229.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,99
Економія при броні:
-1,37 грн
25,62
грн
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