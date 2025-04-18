Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,79
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,31
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Шарикова, 31
13.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,68
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,00
Економія при броні: -1,85 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,13
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
168.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,90
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
184.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,46
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Березинська, 20
185.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,06
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 122
185.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,17
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
185.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,53
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
185.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,27
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
188.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
190.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
23,83
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
190.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,62
Економія при броні: -1,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
191.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
21,89
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
193.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
24,67
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
195.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
24,81
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
195.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
32,48
Економія при броні: -2,03 грн