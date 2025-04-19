Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,04
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,28
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,69
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
24,01
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,22
Економія при броні: -1,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
7.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,01
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
8.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,48
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,97
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
8.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,33
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,17
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
9.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
9.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,22
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,52
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
10.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,17
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
10.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
22,53
Економія при броні: -0,89 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
28.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,34
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
33.5 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,78
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
64.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
21,70
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,03
Економія при броні: -1,01 грн