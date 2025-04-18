Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
36,90
Економія при броні: -12,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,20
Економія при броні: -9,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,75
Економія при броні: -1,29 грн
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
30,06
Економія при броні: -1,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,20
Економія при броні: -13,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
32,08
Економія при броні: -1,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,10
Економія при броні: -12,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
5.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
30,34
Економія при броні: -1,34 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,20
Економія при броні: -13,14 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
31,20
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
27,68
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
7.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
28,83
Економія при броні: -1,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
9.3 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
36,90
Економія при броні: -12,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Святошинська, 1
9.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
26,42
Економія при броні: -1,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
39,20
Економія при броні: -13,14 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 121
10.8 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G22 (0,8 х 25 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
38,80
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 125-А
12.0 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
23,75
Економія при броні: -1,56 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
20.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
32,81
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
33.6 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
25,06
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
58.9 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G20 (1,0 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
21,09
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ІНФУЗІЙНА КАНЮЛЯ ВЕНФЛОН-2 G18 (1,2 х 32 мм) №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
29,41
Економія при броні: -1,66 грн