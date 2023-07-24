В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату Дип фріз спрей (Deep freeze spray) була представлена наступна інформація
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:
фармакодинаміка. Мускомед містить діючу речовину тіоколхікозид, напівсинтетичний міорелаксант, який одержують з натурального глікозиду колхікозиду. Препарат проявляє селективну афінність до гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) і гліцинових рецепторів, що обумовлює дію препарату на різних рівнях нервової системи як при спазмах місцевого характеру, так і при спазмах центрального походження. Мускомед не чинить курареподібної дії, не викликає паралічу та не впливає на серцево-судинну та дихальну системи. Фармакокінетика. Всмоктування тіоколхікозиду після перорального застосування відбувається швидко. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 60 хв. За наявними даними у здорових добровольців після перорального прийому 8 мг препарату біодоступність становила 24% у порівнянні з таким при внутрішньом’язвому застосуванні. Зв’язування з білками плазми становить 13%. Тіоколхікозид зв’язується з альбуміном. Період напіввиведення становить 2,5–5 години. Метаболізується переважно в крові, печінкові ферменти не беруть участі в метаболізмі. Близько 20% прийнятої дози екскретується з сечею у вигляді незмінених метаболітів, 75–81% виводиться з фекаліями.
ПОКАЗАННЯ:
для додаткового короткострокового полегшення болючих контрактур м’язів.
ЗАСТОСУВАННЯ:
приймати перорально після прийому їжі. Максимальна добова доза становить 8–16 мг за 2 прийоми. Рекомендований курс лікування — 5–7 днів. При підготовці до фізіотерапевтичних процедур період розслаблення м’язів становить 1–2 години після прийому препарату.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
гіперчутливість до компонентів препарату; гіпотонія м’язів; легкий параліч.
ПОБІЧНА ДІЯ:
рідко — шкірний висип, набряки, алергічні та псевдоалергічні реакції (алергічний васкуліт), біль у шлунку, діарея; дуже рідко — гіпотензія, дратівливість та сонливість.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
Мускомед слід застосовувати з обережністю при порушеній функції нирок або печінки. З обережністю необхідно застосовувати препарат у хворих з епілепсією або ризиком виникнення судом. Якщо встановлена непереносимість деяких цукрів, необхідно проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, оскільки препарат містить лактози моногідрат. Застосування у період вагітності або годування грудьми. Протипоказаний при вагітності та в період годування груддю. Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 16 років. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом і занятті іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ:
даних про лікарську взаємодію немає. Однак рекомендується дотримуватися обережності при одночасному прийомі з іншими міорелаксантами. При одночасному застосуванні з препаратами, що пригнічують центральну нервову систему (ЦНС), у тому числі з алкоголем, антигіпертензивними засобами, курареподібними препаратами можливе посилення міорелаксації та пригнічення ЦНС, розвиток гіпотонії. При одночасному застосуванні з антикоагулянтами підвищується ризик кровотеч.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ:
немає даних про передозування. Симптоми: можливе посилення побічних реакцій. Лікування симптоматичне, підтримувальна терапія.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату Дип фріз спрей (Deep freeze spray) була представлена наступна інформація
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:
фармакодинаміка. Мускомед містить діючу речовину тіоколхікозид, напівсинтетичний міорелаксант, який одержують з натурального глікозиду колхікозиду. Препарат проявляє селективну афінність до гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) і гліцинових рецепторів, що обумовлює дію препарату на різних рівнях нервової системи як при спазмах місцевого характеру, так і при спазмах центрального походження.
Мускомед не чинить курареподібної дії, не викликає паралічу та не впливає на серцево-судинну та дихальну системи.
Фармакокінетика. Всмоктування тіоколхікозиду після перорального застосування відбувається швидко. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 60 хв. За наявними даними у здорових добровольців після перорального прийому 8 мг препарату біодоступність становила 24% у порівнянні з таким при внутрішньом’язвому застосуванні.
Зв’язування з білками плазми становить 13%. Тіоколхікозид зв’язується з альбуміном.
Період напіввиведення становить 2,5–5 години.
Метаболізується переважно в крові, печінкові ферменти не беруть участі в метаболізмі. Близько 20% прийнятої дози екскретується з сечею у вигляді незмінених метаболітів, 75–81% виводиться з фекаліями.
ПОКАЗАННЯ:
для додаткового короткострокового полегшення болючих контрактур м’язів.
ЗАСТОСУВАННЯ:
приймати перорально після прийому їжі.
Максимальна добова доза становить 8–16 мг за 2 прийоми.
Рекомендований курс лікування — 5–7 днів.
При підготовці до фізіотерапевтичних процедур період розслаблення м’язів становить 1–2 години після прийому препарату.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
гіперчутливість до компонентів препарату; гіпотонія м’язів; легкий параліч.
ПОБІЧНА ДІЯ:
рідко — шкірний висип, набряки, алергічні та псевдоалергічні реакції (алергічний васкуліт), біль у шлунку, діарея; дуже рідко — гіпотензія, дратівливість та сонливість.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
Мускомед слід застосовувати з обережністю при порушеній функції нирок або печінки. З обережністю необхідно застосовувати препарат у хворих з епілепсією або ризиком виникнення судом.
Якщо встановлена непереносимість деяких цукрів, необхідно проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, оскільки препарат містить лактози моногідрат.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Протипоказаний при вагітності та в період годування груддю.
Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 16 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом і занятті іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ:
даних про лікарську взаємодію немає. Однак рекомендується дотримуватися обережності при одночасному прийомі з іншими міорелаксантами.
При одночасному застосуванні з препаратами, що пригнічують центральну нервову систему (ЦНС), у тому числі з алкоголем, антигіпертензивними засобами, курареподібними препаратами можливе посилення міорелаксації та пригнічення ЦНС, розвиток гіпотонії.
При одночасному застосуванні з антикоагулянтами підвищується ризик кровотеч.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ:
немає даних про передозування.
Симптоми: можливе посилення побічних реакцій.
Лікування симптоматичне, підтримувальна терапія.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.