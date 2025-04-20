Дип фріз спрей (Deep freeze spray)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
457,22
Економія при броні: -15,54 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
469,80
Економія при броні: -29,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
465,86
Економія при броні: -25,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
472,13
Економія при броні: -30,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
470,33
Економія при броні: -29,54 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
461,88
Економія при броні: -20,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
461,26
Економія при броні: -19,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
466,94
Економія при броні: -25,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
470,09
Економія при броні: -28,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
473,02
Економія при броні: -31,34 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
471,55
Економія при броні: -29,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
461,70
Економія при броні: -20,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
13.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
410,60
Економія при броні: -22,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
30.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
468,09
Економія при броні: -26,41 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Шевченка Тараса, 66
87.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
106.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
457,26
Економія при броні: -16,47 грн