Дип фріз спрей (Deep freeze spray)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
472,33
Економія при броні: -31,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
456,95
Економія при броні: -16,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
463,33
Економія при броні: -22,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
456,51
Економія при броні: -15,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
471,35
Економія при броні: -30,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
474,17
Економія при броні: -32,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
468,14
Економія при броні: -26,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
467,16
Економія при броні: -25,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
462,37
Економія при броні: -20,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
469,62
Економія при броні: -28,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
8.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,77
Економія при броні: -19,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
9.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
461,61
Економія при броні: -19,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
466,41
Економія при броні: -24,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
471,84
Економія при броні: -31,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
466,63
Економія при броні: -24,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
462,46
Економія при броні: -20,78 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
56.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
466,32
Економія при броні: -24,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,55
Економія при броні: -18,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум