Дип фріз спрей (Deep freeze spray)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
462,72
Економія при броні: -21,04 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
470,98
Економія при броні: -29,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
468,80
Економія при броні: -27,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
467,56
Економія при броні: -25,88 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
466,89
Економія при броні: -25,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
465,11
Економія при броні: -24,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,28
Економія при броні: -19,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
458,15
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
467,43
Економія при броні: -25,75 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
462,94
Економія при броні: -22,15 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
467,56
Економія при броні: -25,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
463,34
Економія при броні: -21,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
468,85
Економія при броні: -27,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
474,93
Економія при броні: -33,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
469,29
Економія при броні: -27,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
7.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
461,97
Економія при броні: -20,29 грн