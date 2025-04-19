Дип фріз спрей (Deep freeze spray)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Одеса
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
466,35
Економія при броні: -25,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
473,17
Економія при броні: -32,38 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Роза
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
465,77
Економія при броні: -24,98 грн
Глорія
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
6.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Акація
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
8.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58
9.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
464,41
Економія при броні: -22,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 299
9.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
466,35
Економія при броні: -25,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
474,48
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
457,93
Економія при броні: -16,25 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
13.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
471,55
Економія при броні: -29,87 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум