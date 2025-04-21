Дип фріз спрей (Deep freeze spray)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
459,39
Економія при броні: -17,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
471,69
Економія при броні: -30,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
462,49
Економія при броні: -21,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
458,90
Економія при броні: -13,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Порика Василя, 16
5.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
457,26
Економія при броні: -16,47 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
456,47
Економія при броні: -15,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 10
94.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Корольова, 44-Б
113.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 39
114.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
468,65
Економія при броні: -27,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
132.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
458,73
Економія при броні: -17,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Умань, вул. Тищика, 8
136.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
136.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
463,38
Економія при броні: -22,59 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
138.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
482,00
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
149.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
468,67
Економія при броні: -26,99 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 42/1
151.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
152.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
447,35
Економія при броні: -13,42 грн