Дип фріз спрей (Deep freeze spray)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
427,00
Економія при броні: -12,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
461,88
Економія при броні: -20,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,01
Економія при броні: -19,22 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
468,67
Економія при броні: -26,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
464,31
Економія при броні: -23,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Незалежності, 25
67.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
441,15
Економія при броні: -13,23 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
447,31
Економія при броні: -13,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 2-Г
115.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,86
Економія при броні: -19,18 грн