Дип фріз спрей (Deep freeze spray)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
461,54
Економія при броні: -20,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,68
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
466,74
Економія при броні: -25,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
408,89
Економія при броні: -22,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
474,88
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
468,45
Економія при броні: -26,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
464,54
Економія при броні: -22,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
465,24
Економія при броні: -24,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
472,80
Економія при броні: -31,12 грн
Магнолія
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
464,59
Економія при броні: -22,91 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
471,07
Економія при броні: -29,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
459,52
Економія при броні: -18,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Юр'ївка, вул. Центральна, 108/1
139.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
438,80
Економія при броні: -63,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
143.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
465,34
Економія при броні: -23,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
184.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
458,46
Економія при броні: -16,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
458,06
Економія при броні: -16,38 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
467,91
Економія при броні: -26,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
185.5 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум