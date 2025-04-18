Дип фріз спрей (Deep freeze spray)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
486,70
Економія при броні: -128,89 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
486,70
Економія при броні: -128,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
415,34
Економія при броні: -22,31 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,97
Економія при броні: -13,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
458,82
Економія при броні: -17,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,81
Економія при броні: -20,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
397,22
Економія при броні: -14,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
442,25
Економія при броні: -13,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
458,24
Економія при броні: -16,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
473,97
Економія при броні: -33,18 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
462,71
Економія при броні: -21,92 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
472,37
Економія при броні: -31,58 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
460,97
Економія при броні: -13,83 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
447,31
Економія при броні: -13,42 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
442,25
Економія при броні: -13,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
464,88
Економія при броні: -24,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Дип Фріз спрей 150 мл №1
Ментолатум
470,00
Економія при броні: -28,32 грн