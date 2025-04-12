Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Оцилококцінум ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина:
1 г гранул містить Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200К–0,01 мл;
допоміжні речовини: сахароза, лактози моногідрат.
Лікарська форма
Гранули дозовані.
Основні фізико-хімічні властивості: білі або практично білі округлі гранули, легко розчиняються у воді.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості лікарського засобу зумовлені дією його компонентів. Засіб регулює захисні реакції організму.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Показання
Симптоматичне лікування та профілактика грипу і гострих респіраторно-вірусних інфекцій, що проявляються пропасницею, ознобом, ломотою в тілі та головним болем.
Протипоказання
- Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахаразо-ізомальтазна недостатність.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості галактози, дефіцит лактази Лаппа або глюкозо-галактозна мальабсорбція.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлено.
Особливості застосування
Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати Оцилококцінум®. Цей лікарський засіб не замінює сезонної вакцинації проти грипу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки безпека застосування Оцилококцінуму® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не виявлено.
Спосіб застосування та дози
Для перорального застосування.
Дорослі та діти
Прийняти 1 дозу якомога раніше після появи перших симптомів захворювання. Повторити 2 рази з інтервалом у 6 годин. Приймати протягом 1–3 днів.
|Пенал із гранулами витягнути із упаковки
|Відкрити пенал, відкрутивши кришечку
|Вміст пенала перемістити під язик , тримати у роті до повного розчинення
Діти
Оцилококцінум® можна застосовувати дітям віком від 2 років.
Передозування
Про випадки передозування лікарського засобу не повідомлялося.
Побічні реакції
В осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливі прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипи, свербіж.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упaковці.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.
Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.
Упаковка
Гранули дозовані по 1 г у поліпропіленовому пеналі з поліетиленовою кришечкою. По 6 пеналів у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
БУАРОН/BOIRON
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — МЕССІМІ 69510, Франція
2, avenue de l'Ouest Lyonnais — 69510 MESSIMY, France
Заявник
БУАРОН/BOIRON
Місцезнаходження заявника
Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — МЕССІМІ 69510, Франція
2, avenue de l'Ouest Lyonnais — 69510 MESSIMY, France