ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Оцилококцінум® (Oscillococcinum)

Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Ціни в Київ
від 244,07 грн
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Характеристики
Виробник
Буарон
Форма випуску
Гранули дозовані
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
6 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/9265/01/01 від 24.01.2019

Оцилококцінум ® інструкція із застосування

Склад

діюча речовина:

1 г гранул містить Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200К–0,01 мл;

допоміжні речовини: сахароза, лактози моногідрат.

Лікарська форма

Гранули дозовані.

Основні фізико-хімічні властивості: білі або практично білі округлі гранули, легко розчиняються у воді.

Фармакотерапевтична група

Гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості лікарського засобу зумовлені дією його компонентів. Засіб регулює захисні реакції організму.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання

Симптоматичне лікування та профілактика грипу і гострих респіраторно-вірусних інфекцій, що проявляються пропасницею, ознобом, ломотою в тілі та головним болем.

Протипоказання

  • Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
  • Рідкісна спадкова форма непереносимості фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахаразо-ізомальтазна недостатність.
  • Рідкісна спадкова форма непереносимості галактози, дефіцит лактази Лаппа або глюкозо-галактозна мальабсорбція.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не виявлено.

Особливості застосування

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати Оцилококцінум®. Цей лікарський засіб не замінює сезонної вакцинації проти грипу.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Оскільки безпека застосування Оцилококцінуму® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не виявлено.

Спосіб застосування та дози

Для перорального застосування.

Дорослі та діти

Прийняти 1 дозу якомога раніше після появи перших симптомів захворювання. Повторити 2 рази з інтервалом у 6 годин. Приймати протягом 1–3 днів.

Пенал із гранулами витягнути із упаковкиВідкрити пенал, відкрутивши кришечкуВміст пенала перемістити під язик , тримати у роті до повного розчинення

Діти

Оцилококцінум® можна застосовувати дітям віком від 2 років.

Передозування

Про випадки передозування лікарського засобу не повідомлялося.

Побічні реакції

В осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливі прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипи, свербіж.

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упaковці.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.

Упаковка

Гранули дозовані по 1 г у поліпропіленовому пеналі з поліетиленовою кришечкою. По 6 пеналів у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

БУАРОН/BOIRON

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — МЕССІМІ 69510, Франція

2, avenue de l'Ouest Lyonnais — 69510 MESSIMY, France

Заявник

БУАРОН/BOIRON

Місцезнаходження заявника

Aвеню де л'Уест Ліоне, 2 — МЕССІМІ 69510, Франція

2, avenue de l'Ouest Lyonnais — 69510 MESSIMY, France