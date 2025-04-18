Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 859 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
313,67
Економія при броні: -29,93 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
367,80
Економія при броні: -78,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
311,24
Економія при броні: -37,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
308,61
Економія при броні: -34,21 грн