Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
296,82
Економія при броні: -8,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -46,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
315,24
Економія при броні: -33,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -46,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
331,77
Економія при броні: -29,33 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
305,74
Економія при броні: -30,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
313,29
Економія при броні: -32,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
307,99
Економія при броні: -32,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -61,80 грн