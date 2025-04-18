Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 317 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
313,55
Економія при броні: -30,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
306,06
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
304,94
Економія при броні: -33,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
315,00
Економія при броні: -21,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -49,20 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
304,03
Економія при броні: -32,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
308,08
Економія при броні: -27,26 грн