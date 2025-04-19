Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
313,05
Економія при броні: -41,64 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -69,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -69,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
315,50
Економія при броні: -35,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
309,26
Економія при броні: -37,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
309,05
Економія при броні: -33,59 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -54,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -69,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -69,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -54,20 грн