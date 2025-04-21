Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
348,45
Економія при броні: -16,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -66,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
305,94
Економія при броні: -33,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -50,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
313,20
Економія при броні: -39,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
309,23
Економія при броні: -35,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -50,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -66,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -66,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
316,16
Економія при броні: -40,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
314,14
Економія при броні: -33,76 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
314,46
Економія при броні: -42,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
323,00
Економія при броні: -39,70 грн