Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
311,36
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
297,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
311,48
Економія при броні: -31,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
307,20
Економія при броні: -45,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
323,21
Економія при броні: -46,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
308,41
Економія при броні: -44,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
342,70
Економія при броні: -65,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
308,52
Економія при броні: -45,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
313,85
Економія при броні: -43,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
315,62
Економія при броні: -45,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
311,02
Економія при броні: -40,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
323,00
Економія при броні: -45,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
311,74
Економія при броні: -41,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон