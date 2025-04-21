Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
311,48
Економія при броні: -36,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
308,76
Економія при броні: -37,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -44,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -60,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -60,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
305,82
Економія при броні: -30,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
304,26
Економія при броні: -28,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -60,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
308,17
Економія при броні: -32,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
308,67
Економія при броні: -27,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -60,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
307,02
Економія при броні: -29,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
312,46
Економія при броні: -34,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -44,40 грн