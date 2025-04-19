Оцилококцінум® (Oscillococcinum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 259 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
309,56
Економія при броні: -28,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
309,05
Економія при броні: -27,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
289,51
Економія при броні: -18,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
349,60
Економія при броні: -69,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -53,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
309,62
Економія при броні: -36,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
329,59
Економія при броні: -37,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
333,90
Економія при броні: -53,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
314,23
Економія при броні: -40,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
310,58
Економія при броні: -37,26 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
313,70
Економія при броні: -43,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
306,91
Економія при броні: -38,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
311,45
Економія при броні: -43,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
303,94
Економія при броні: -25,35 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
310,93
Економія при броні: -40,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Оцилококцінум® гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
305,20
Економія при броні: -34,91 грн