Антитусин (Antitussin)
Антитусин інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 таблетка містить: трави термопсису ланцетного (Herba Thermopsidis lanceolata) у дрібному порошку 0,0067 г, натрію гідрокарбонату 0,25 г;
допоміжні речовини: тальк, кальцію стеарат, крохмаль картопляний.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки зеленувато-сірого або жовто-бурого кольору, плоскоциліндричної форми з фаскою та рискою. Допускається наявність вкраплень.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані препарати, що застосовують при кашлі та застудних захворюваннях.
Код АТХ R05Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Трава термопсису має відхаркувальну дію, чинить помірну подразнювальну дію на рецептори слизової оболонки шлунка, рефлекторно підвищує секрецію бронхіальних залоз.
Алкалоїди (цитизин, метилцитизин, пахікарпін, анагірин, термопсин, термопсидин), що містяться у траві термопсису, чинять збуджувальну дію на дихальний центр, а у високих дозах — і на блювотний центр.
Натрію гідрокарбонат стимулює секрецію бронхіальних залоз, сприяє зниженню в’язкості мокротиння.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
У комплексній терапії при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з мокротою, яка важко відділяється (трахеїт, бронхіт).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у фазі загострення, кровохаркання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Адсорбенти, в’яжучі та обволікаючі засоби можуть зменшити всмоктування алкалоїдів трави термопсису в шлунково-кишковому тракті. Препарат не слід застосовувати одночасно з препаратами, що містять кодеїн та з іншими препаратами, що пригнічують кашель.
Для покращення розрідження і виділення мокротиння рекомендується вживати велику кількість теплої рідини.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дослідження щодо вивчення впливу на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами не проводилися.
Спосіб застосування та дози
Дорослим лікарський засіб слід застосовувати внутрішньо по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 3-5 днів, дітям від 12 років — по ½-1 таблетці 3 рази на добу протягом 3-5 діб.
Діти
Застосування препарату дітям до 12 років протипоказано.
Передозування
Нудота, блювання, слабкість, діарея, запаморочення, холодний піт, блідість, синюшність слизових оболонок, при тяжкому отруєнні можливі порушення свідомості, збудження, галюцинації, судоми.
Лікування — промивання шлунка, сольові проносні, активоване вугілля, симптоматична терапія.
Побічні реакції
При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій, у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри. При прийомі великих доз — блювання.
Термін придатності
4 роки.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Таблетки № 10 у блістерах (без пачки) або № 20 (10×2) у блістері (у пачці).
Категорія відпуску
Без рецепта.