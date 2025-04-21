Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,20
Економія при броні: -5,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,98
Економія при броні: -6,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,40
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,59
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
30,01
Економія при броні: -5,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,50
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
35,00
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,82
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,75
Економія при броні: -5,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
30,28
Економія при броні: -4,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,49
Економія при броні: -3,77 грн
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
53,14
Економія при броні: -6,61 грн