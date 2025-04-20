Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,19
Економія при броні: -7,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,04
Економія при броні: -3,01 грн
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
61,44
Економія при броні: -3,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,87
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,11
Економія при броні: -7,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
30,23
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,76
Економія при броні: -5,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,72
Економія при броні: -6,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,47
Економія при броні: -5,03 грн