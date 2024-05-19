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Антитусин таблетки блістер, №20 - Київ (664695) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 451 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
44,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
41,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
44,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
41,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (16)
43,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (7)
65,90
Економія: -19,96 грн
45,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
41,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
50,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
43,99 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
49,15 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
66,10
Економія: -19,97 грн
46,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
43,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
56,21
Економія: -13,82 грн
42,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
42,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
41,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
41,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (2)
43,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
50,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (2)
41,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
41,49 грн