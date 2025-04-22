Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,50
Економія при броні: -0,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,40
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,47
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,55
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,40
Економія при броні: -10,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,13
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
28,66
Економія при броні: -2,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
27,84
Економія при броні: -5,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"